انت الأن تتابع خبر اضبطها الآن.. تردد قناة سبيستون spacetoon الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أقوي البرامج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة سبيستون الكرتونية واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال على مستوى العالم، فهي تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، بالإضافة إلى البرامج الهادفة والممتعة للأطفال، هذه القناة الرائدة في مجال المحتوى الكرتوني، تساهم بشكل كبير في تربية الأجيال الصاعدة، وذلك من خلال تقديمها لمضامين تعليمية وتربوية بطريقة شيقة وجذابة للأطفال وكما تحرص على عدم عرض أي مشاهد أو محتوى غير مناسب لهذه الفئة العمرية وبفضل هذه المميزات، باتت قناة سبيستون محط أنظار ملايين المتابعين حول العالم، الذين يبحثون عن محتوى كرتوني هادف ومسلٍ لأطفالهم في الوقت نفسه وفي السطور التالية، سنتعرف على التردد الجديد للقناة لمتابعة أحدث برامجها

تردد قناة سبيستون 2024

ونظرًا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها القناة بين ملايين الأطفال في المنطقة العربية، فقد أصبح من السهل جدًا استقبال تردد قناة سبيستون الجديد والمميز عبر القمر الصناعي “النايل سات”. وفيما يلي تفاصيل التردد الخاص بها:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

أما بالنسبة للتردد الجديد لقناة سبيستون عبر القمر الصناعي “عرب سات”، فيمكن استقباله وفقًا للبيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الجديد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

خطوات استقبال قناة سبيستون أطفال

من محبي المحتوى الكرتوني المتميز الذي تقدمه قناة سبيستون الأطفال، فإن استقبال تردد القناة الجديد أصبح في غاية السهولة وفيما يلي الخطوات الميسرة التي يمكنك اتباعها:

قم بالنقر على القائمة الرئيسية لجهاز الرسيفر الخاص بك.

انتقل إلى قائمة “إعدادات القناة”.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” للدخول إلى إعدادات التركيب اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي المناسب، سواء كان “النايل سات” أو “عرب سات”، وأدخل التردد الجديد الخاص بالقناة.

تأكد من إدخال باقي المعلومات الضرورية مثل الاستقطاب ومعامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.