انت الأن تتابع خبر تعرف علي الترددات الجديدة لقناة SSC الرياضية واحصل علي جدول مفصل باهم المباريات التي تعرض خلال اخر اسبوع من اغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت رحلة كرة القدم السعودية مع انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن، حاملة معها حماساً غير مسبوق بين مشجعي الفرق المختلفة، ووسط هذا الزخم الرياضي المتزايد، تتجه الأنظار نحو القناة الرياضية المميزة، SSC، التي تحتكر حقوق بث مباريات الدوري السعودي المرموق، ولإشباع نهم عشاق كرة القدم، يبحث الكثيرون عن تردد قناة SSC لعام 2024، إذ تقدم هذه القناة تغطية شاملة للمباريات، بالإضافة إلى تحليلات الخبراء وبرامج كرة القدم الشيقة، ولذلك يحرص مشجعو الفرق السعودية على ضبط أجهزتهم على التردد الصحيح لضمان عدم تفويت أي مباراة أو لحظة حاسمة من هذا الموسم الكروي المرتقب.

تردد قناة SSC الرياضية الجديد

لضمان عدم تفويت أي لحظة من الإثارة الكروية، إليك تردد قناة SSC لعام 2024:

القمر الصناعي:نايل سات

الجودة: HD

معدل الترميز: 27500

التردد: 11523

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

قم بتنزيل القناة على جهازك الآن واستمتع بتغطية شاملة للمباريات الشيقة وبرامج تحليلية معمقة وأخبار حصرية، حيث أن قناة SSC هي مقصدك النهائي لتجربة كرة القدم على أكمل وجه.

تردد قناة SSC الرياضية عبر عربسات

جهز نفسك لتجربة كرة القدم الخالصة مع قناة SSC على عرب سات، و إليك تردد القناة لعام 2024:

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اضبط تردد قناة SSC على جهازك الآن وادخل عالماً من الإثارة الكروية، و استمتع بتغطية شاملة للمباريات الحاسمة، وبرامج تحليلية متعمقة، وأخبار حصرية من عالم كرة القدم.

أهم مباريات الأسبوع الأخير من أغسطس 2024 على قناة SSC الرياضية

اليك الان جدول باهم المباريات التي سوف تعرض علي القناة خلال الاسبوع الاخير من اغسطس:

دوري أبطال آسيا – النهائي:

الفائز من مباراة الهلال والدحيل ضد الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وتشونبوك هيونداي موتورز – يوم السبت 26 أغسطس، الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية

دوري روشن السعودي – الأسبوع الثاني: