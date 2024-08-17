انت الأن تتابع خبر كنز ثمين لا يقدر بثمن في كل بيت.. عشبة بسيطة تنظف القولون من البراز المتحجر والفضلات في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليك عشبة بسيطة تنظف القولون حيث أن عشبة السنا تعد من أقدم النباتات المعروفة على وجه الأرض، ويعود استخدامها إلى آلاف السنين، حيث كانت جزء من الطب الصيني التقليدي، وتتميز هذه العشبة بفوائدها العديدة، ومن أبرزها قدرتها على العمل كملين طبيعي بفضل احتوائها على مركبات الجلوكوسيدات.

عشبة بسيطة تنظف القولون

وهذه العشبه تلعب دور حيوي في التخفيف من حالات الإمساك.

فوائد عشبة السنا الصحية

تليين البراز المتحجر:

عشبة السنا تمتلك قدرة فعالة على تليين البراز المتحجر. حيث تعمل على تعزيز قدرة الأمعاء الغليظة على امتصاص كميات أكبر من الماء، مما يضيف حجم إلى البراز ويساعد في تسهيل حركته عبر الأمعاء الغليظة بشكل سلس وسريع.

علاج الإمساك:

تحتوي أوراق عشبة السنا على مركبات الجليكوسيدات التي تحفز تقلصات الأمعاء وتزيد من حركتها، وهذه العملية تساعد في تسريع التخلص من الفضلات الغذائية، حيث يمكن الشعور بالتحسن في غضون 6 إلى 12 ساعة فقط بعد تناول الطعام.

تطهير القولون:

في الطب الصيني التقليدي، تستخدم أوراق السنا لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة، كما تعمل على التخلص من المواد الغذائية المتكتلة في المعدة، وتستخدم كمطهر طبيعي قبل عمليات تنظير وجراحة القولون.

علاج عسر الهضم:

تعرف عشبة السنا بفعاليتها في التخفيف من أعراض عسر الهضم، مثل حرقة المعدة، والغثيان، والتجشؤ المستمر، حيث تساهم الأعشاب العطرية الموجودة فيها في تقليل تراكم الغازات المزعجة في المعدة، مما يقلل من الانتفاخ ويحسن من الراحة الهضمية.

المساهمة في فقدان الوزن:

تساعد عشبة السنا في فقدان الوزن بفضل خصائصها الملينة القوية، التي تساهم في التخلص من الأطعمة غير المهضومة في الأمعاء الغليظة، وهذا بدوره يعزز من فعالية عملية التمثيل الغذائي، مما يسهم في خفض الوزن بشكل فعال.

تعتبر عشبة السنا