معجزة التبييض .. كريم نيفيا والقهوة الجبارة لتبيض وشد البشرة وإزالة سواد 20 سنة هتبقي بشرتك زي الزجاج.!

انت الأن تتابع خبرمعجزة التبييض .. كريم نيفيا والقهوة الجبارة لتبيض وشد البشرة وإزالة سواد 20 سنة هتبقي بشرتك زي الزجاج.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد خلط كريم نيفيا مع القهوة من الوصفات المهمة والتي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من الحبوب والتخلص من علامات تقدم السن والخطوط الدقيقة التي تظهر في سن مبكر

، لذلك أخذت الكثير من السيدات يقومون بالبحث عن طريقة التحضير لتلك الوصفة وسوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.مكونات وصفة كريم نيفيا والقهوة

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات عملها بكل سهولة وسوف نوضح المكونات من خلال الآتي.

معلقة قهوة.

معلقة كريم نيفيا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من النشا.

معلقة ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة:

تحضر الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ونوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به النشا والقهوة ونقلبهم جيدا حتى تختلط سويا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون والفازلين ثم نقلب جميع المكونات حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسله بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتجاعيد من أول استخدام.

الوصفة الثانية لكريم نيفيا مع النشا

المكونات:

تتكون الوصفة من مكونات بسيطة ونوضح تلك المكونات من خلال الآتي.

معلقة كريم نيفيا.

معلقة كركم.

معلقة زيت جوز الهند.

عصرت ليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بغسله، وسوف نلاحظ تفتيح البشرة والتخلص من جميع المشاكل الخاصة للبشرة من أول استخدام.

فوائد كريم نيفيا