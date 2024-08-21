انت الأن تتابع خبر بدون نظارات باهضة ووصفات طبية مكلفة.. الحل السحري وبسيط لضعف النظر في هذا المشروب.. تناوله مرتين في الأسبوع وستندهش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كوب واحد قبل النوم و انسى ضعف النظر نهائيا بمكون واحد فقط يقوي ويحسن البصر ويعالج قصر النظر.

عـ،ـلاج ضعـ،ـف النظر بدون جـ،ـراحة

هناك الكثير من المشروبات السحـ،ـرية للقـ،ـضاء على ضـ،ـعف النظر والتي يبحث عنها الكثير على مواقع البحث المختلفة، وتعد نعمة البصر من أهم النعم التي أنعم الله عز وجل على البشرية بها، فهي من ضمن نعم الله التي لا حصر لها، فالعين من أهم

الكنوز التي توجد في جسم الإنسان وبدونها يعيش الإنسان في ظلام ، لذلك يحتاج الكثير إلى المشروبات التي تساعد على تقوية النظر بدون اللجوء للجـ،ـراحة وخصوصا من هم تقوا في العمر فمع تق العمر قد يقل النظر تدريجية، ولهذا نوفر لكم مشروبات عـ،ـلاج ضعف النظر بدون جـ،ـراحة.

يوجد الكثير من المشروبات الصحية المكونة من مواد طبيعية موجودة بكل منزل، والتي تعمل على عـ،ـلاج ضعف النظر بدون جـ،ـراحة أو زيارة للطبيب، فنوفر لكم مشروب سحري وفعال جدا لتقوية النظر فهو يعمل على تعزيز الخـ،ـلايا الجـ،ـذعية المرتبطة بالعين والمـ،ـخ، والذي من خلاله يمكن التخلي عن العدسات اللاصقة والنظارة الطـ،ـبية، حيث يعمل هذا المشروب على تحسين البصر وزيادة قوته.­

ماذا يجب أن تفعله لرعاية عينيك؟

إليك بعض النصائح الهامة التى يمكنك اتباعها لرعاية عينيك:

عدم التدخين.

إجراء اختبارات العين العادية.

تناول الطعام المغذي.

ارتداء النظارات الشمسية الواقية.

تنظيف العدسات اللاصقة.

الحذر أثناء استخدام مستحضرات التجميل.

وبصرف النظر عن هذه النصائح للعناية بالعين، يمكنك أيضا الحصول على هذه العصائر المفيدة لعينيك.أولا:

التفاح وعصير البنجر والجزر.

يعتبر عصير التفاح، والجزر، عصير البنجر والذى يطلق عليهم اسم عصير "ABC" مفيد جدا لصحة عينيك، حيث يحتوى الجزر على بيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين "أ" فى الجسم بعد الاستهلاك، يعتبر هذا الفيتامين جيدا جدا لصحة العين، كما يزخر التفاح بالفلافونويد الذى يعرف عنه أيضا بتعزيز صحة العين.

ثانيا: عصير الطماطم

عصير الطماطم غنى بالليكوبين، والمغذيات النباتية مثل بيتا كاروتين، لوتين، زياكسانثين، وفيتامين C، كل هذه العناصر الغذائية لديها القدرة القوية على حمايتك من مشاكل العين. والوقاية والعلاج من أمراض العيون المختلفة التى تم فحصها من خلال الدراسات الوبائية والتجارب السريرية والدراسات الحيوانية.

ثالثا : عصير التوت البرى Blueberries

والذى لديه القدرة على الحد من مخاطر إعتام عدسة العين، والسرطان، وأمراض القلب، وغيرها من الحالات، وفقا لجيمس جوزيف، العالم الرائد فى مختبر علم الأعصاب فى مركز بحوث التغذية البشرية للشيخوخة فى جامعة تافتس أن الدراسات أظهرت أن العنب البرى لا يحسن نظرك فحسب، بل يساعد أيضا فى مكافحة آثار مرض الزهايمر ودعم الذاكرة.

رابعا : السبانخ السبانخ،والكرنب والبروكلى

هى خضروات خضراء غنية بمضادات الأكسدة التى تسمى لوتين وزياكسانثين، وهى جيدة لعينيك، ويعتقد العلماء أن مضادات الأكسدة هذه تحمى العيون من الضمور المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسى للعمى.

خامسا : عصير البرتقال

كشفت دراسة جديدة أن تناول البرتقال كل يوم يقلل من خطر تدهور البصر بنسبة تصل إلى 60 %، وقد قام الباحثون في معهد ويستميد للبحوث الطبية في أستراليا بإجراء الدراسة، وخلصت النتيجة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام عصير البرتقال أو يشربونه، أقل عرضة لتطوير الضمور بعد 15 عامًا

سادسا: عصير الموز