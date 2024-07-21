فرصة ذهبية ..تخفيض جنوني على سامسونج الترا 23 وآيفون 15 برو في مكتبة جرير

الرياض - محمد الاطلسي - في هذا المقال، سنستعرض أبرز العروض على هواتف سامسونج الترا 23 وآيفون 15 برو، بالإضافة إلى مواصفات هذه الهواتف وأسعارها بعد التخفيضات.

عروض مكتبة جرير على سامسونج الترا 23

إليكم تفاصيل العرض:

خصم يصل إلى 20% على سعر الهاتف الأصلي.

إمكانية التقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

عروض خاصة على الإكسسوارات عند شراء الهاتف.

ضمان لمدة سنتين على الهاتف.



عروض مكتبة جرير على آيفون 15 برو

إليكم تفاصيل العرض:

خصم يصل إلى 15% على سعر الهاتف الأصلي.

إمكانية التقسيط بدون فوائد لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

عروض خاصة على الإكسسوارات عند شراء الهاتف.

ضمان لمدة سنتين على الهاتف.



مواصفات هاتف سامسونج الترا 23

يتميز هاتف سامسونج الترا 23 بمواصفات تقنية عالية تجعله من أفضل الهواتف الذكية في السوق.ومنها:

إليكم التفاصيل:

هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج. مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68. شاشة بحجم 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED.

إليكم التفاصيل:

معالج Exynos 2200 أو Snapdragon 8 Gen 1 (حسب المنطقة). ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت. سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

إليكم التفاصيل:

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. كاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل. كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع زوم بصري 10x.

إليكم التفاصيل:

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير. دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

مواصفات هاتف آيفون 15 برو

يأتي هاتف آيفون 15 برو بمواصفات تقنية متقدمة تجعله من أفضل الهواتف الذكية في السوق.ومنها: