اتفرج .. جدل على السوشيال ميديا لتحقق نبوءات ليلى عبداللطيف

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت عالمة الفلك اللبنانية الشهيرة ليلي عبد اللطيف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال هذا الأسبوع بعد تحقق نبوءات قديمة لها.

تداول مستخدمو مواقع السوشيال ميديا فيديوهات من عام 2021 لخبيرة فلك ليلي عبد اللطيف، خلال تنبؤها بمحاولة اغتيال أحد الرؤساء وهذه المحاولة تبوء بالفشل."

وتحققت توقعات ليلي عبد اللطيف بعد 3 ثلاثة أعوام من توقعها، الأسبوع الماضي خلال محاولة اغتيال دونالد ترامب في فعالية انتخابية في بنسلفانيا ولكن فشلت كما توقعت خبيرة الفلك.

ولم تير ليلي عبد اللطيف الجدل بسبب هذا الفيديو فقط ولكنها توقعت في عام 2023 توقف حركة المطارات وانقطاع الإنترنت مثلما حدث أمس أثار حالة من الهلع حول بلدان العالم.

وأعلنت بريطانيا وهولندا أمس توقف حركة المطارات والقطارات، مما جعل رواد السوشيال ميديا يتداولون فيديو قديم لخبيرة الفلك ليلي عبد اللطيف، حيث توقعت توقف حركات المطارات منذ عام وتحققت بالفعل نبوءتها.