قرار ملكي مثير في السعودية يفتح أبواب الزواج لهؤلاء من جنسية محظورة..لن تتوقع هوية الجنسية

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر الزواج بين المرأة السعودية ومواطن أجنبي أمرًا صعبًا في الماضي، ولكن مع تطور الحياة وتغير الأنظمة والقوانين، أصبح هذا الزواج ممكنًا.

وهناك أسباب عديدة تدفع المرأة السعودية للزواج من رجل أجنبي، بعضها يرتبط بالخوف من العنوسة وبعضها الآخر يتعلق برغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي إذا رأت فيه الزوج المناسب لها.

في هذا المقال سنستعرض شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي وكيفية تسهيل هذه العملية.

شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب، ولذلك وضعت بعض الشروط لتسهيل هذه العملية:

1. الحصول على موافقة ولي الأمر