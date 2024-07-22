رسمياً وبدون تأشيرة مسبقة..المقيمين العاملين في هذه المهن يحق لهم السفر من السعودية الى الامارات

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة تعزز التعاون والتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء حاملي الإقامة السعودية من فئات مهنية محددة من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها. ويأتي هذا القرار تسهيلاً لإجراءات السفر وتشجيعاً للتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين.

الفئات المهنية المستفيدة من الإعفاء

يشمل قرار الإعفاء من التأشيرة المسبقة عدة فئات مهنية من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتشمل:

* المهن الطبية: الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الممرضين، الفنيين الطبيين. * المهن الهندسية: المهندسون بمختلف تخصصاتهم، المهندسون المعماريون، مهندسو البرمجيات. * المهن القانونية: المحامون، المستشارون القانونيون، القضاة. * المهن الأكاديمية: الأساتذة الجامعيون، الباحثون، المعلمون. * المهن الإعلامية: الصحفيون، المصورون، المذيعون. * المهن الفنية: الفنانون، الممثلون، الموسيقيون. * رجال الأعمال والمستثمرون: أصحاب الشركات، المديرون التنفيذيون، المستثمرون.

شروط الاستفادة من الإعفاء

للاستفادة من الإعفاء من التأشيرة المسبقة، يجب على المقيمين في السعودية من الفئات المهنية المذكورة استيفاء الشروط التالية:

* حيازة إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية. * حيازة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى الإمارات. * تقديم ما يثبت المهنة من خلال شهادة عمل أو بطاقة عضوية في نقابة مهنية.

الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى الإمارات

عند الوصول إلى منافذ الدخول في الإمارات، يتعين على المقيمين في السعودية من الفئات المهنية المذكورة إبراز جواز السفر وإقامة السعودية وشهادة العمل أو البطاقة المهنية. وبعد التحقق من الوثائق، يتم منحهم تأشيرة دخول سياحية لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدة مماثلة.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين الشقيقين. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في زيادة التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.