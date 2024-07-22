اتفرج طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السبب

الرياض - محمد الاطلسي - طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السبب يدُعو ‏الطبيب وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، جميع الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين أو الدواء بلافلاكس محاولة تقليل مقدارالزنجبيل إلى كمية أقل من واحد ‏جرام يوميا.

وأوضح الطبيب خالد النمر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجمع بين الأسبرين والزنجبيل”سيؤدي إلى زيادة في سيولة الدم، وقد يؤدي مع الأسبرين إلى حدوث الإنهمارالدموي”وأضاف الطبيب”إعطاء مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لمريض يعاني من التهاب عضلة القلب الفاخرقد يزيد من سوء حالته الصحية ا ذا كنت تأخذ الاسبرين أو البلافكس فحاول تقليل تناول الزنجبيل الى أقل من ١ جرام يومياً لأنه يزيد من سيولة الدم وقد يؤدي مع الاسبرين إلى النزيف.

: طبيب سعودي مشهور يحذر من الجمع بين الأسبرين والزنجبيل فوق جرام يوميًا لهذا السبب