هي الآول من نوعها ..خسارة موجعة للوافدين في السعودية مع بدء التوطين في مهن جديدة| تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، غدًا الأحد بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبيق قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص؛ حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية بنسبة 25%.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فأن هذا القرار يأتي ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أوضحت أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل؛ حيث ستتولّى "الشؤون البلدية والقروية والإسكان" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلّبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية. كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل:

دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًّا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.