جدل واسع بعد إعدام مغترب يمني في الرياض.. والسبب صادم؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن السلطات السعودية، نفذت يوم السبت، حكم الإعدام بحق مغترب يمني بتهمة قتل مواطن يمني آخر.

ونقلت وكالة واس عن بيان وزارة الداخلية السعودية يوم السبت: "أقدم صلاح عبده أحمد سعيد، يمني الجنسية، على قتل عمار مقبل حمود الكوكباني، يمني الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، صلاح عبده أحمد سعيد، يمني الجنسية، السبت، بتاريخ 14/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 20/ 7/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب البيان البيان.