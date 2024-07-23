جدل كبير ..توقع ليلى عبد اللطيف حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشعل مواقع التواصل

الرياض - محمد الاطلسي - من جديد، أثارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلا واسعا، بتوقع لها حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جرى تداوله عقب إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي يوم الأحد.

وأعاد برنامج "الحكاية" نشر مقتطف من مقابلة مع ليلى عبد اللطيف، توقعت فيه: "بالنسبة لانتخابات أمريكا، لو تم انتخاب بايدن أو ترامب فأنني أرى أن من سيحكم أو يتحكم في الرئاسة الأمريكية هو امرأة وتحمل لقب السيدة الأولى وهي ستكون الرئيس البديل".

وتابعت:"كما أرى الاعلام يتوجه إلى زوجة الرئيس السابق باراك أوباما، ونائبة الرئيس بايدن حاليا وهي كامالا هاريس".

ومع التقارير الأمريكية حول إمكانية ترشيح الحزب الديمقراطي لنائبة الرئيس كمالا هاريس للانتخابات الرئاسية الأمريكية، خلق توقع "عبد اللطيف" جدلا على مواقع التواصل، حيث رأى البعض أن هذه المعلومات تُسرب مسبقا إليها، فيما اعتبر آخرون أن "المنجمين كاذبون".

وكتب أحدهم معلقا: "كله معروف ومسبق"، وأضاف آخر: "كل تنبؤات الحاجة بفعل فاعل، والفاعل هو اللي أعطاها ما تقرأ علينا".

في حين علق أحدهم بالقول: "كذب المنجمون ولو صدقوا (ولو صدفوا)..بلاش تنشروا الجهل الخرافات و تشيلوا الناس ذنوب، لا يعلم الغيب إلا الله، ممكن نتوقع بناء على معلومات انما نرجم بالغيب ده خطأ كبير و ذنب عظيم و تصديق الكلام ده برضه ذنب عظيم".