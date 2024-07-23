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اليمن : مصادر تكشف سبب الإنفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء قبل قليل !

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الرياض - محمد الاطلسي - هزت سلسلة انفجارات هي الأعنف محافظة ذمار جنوب العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية لنافذة اليمن، أن انفجارات متتالية تشهدها في هذه اللحظات مدينة معبر مركز مديرية جهران في محافظة ذمار. وعن أسباب الانفجارات، أكدت مصادر نافذة اليمن، أنها ناجمة عن انفجار محطة غاز كبيرة في مدينة معبر. وأشارت إلى استمرار الانفجارات في محطة الغاز المنزلي حتى اللحظة. ونفت المصادر، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شن الطيران الأمريكي البريطاني غارات جوية على مدينة معبر بمحافظة ذمار. وتداول نشطاء محليون، مقاطع فيديو توثق انفجارات متتالية في مدينة معبر، حولت ظلام محافظة ذمار إلى كتلة نار كبيرة أضاءت السماء بشكل كبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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