اليمن : مصادر تكشف سبب الإنفجارات العنيفة التي هزت العاصمة صنعاء قبل قليل !

الرياض - محمد الاطلسي - هزت سلسلة انفجارات هي الأعنف محافظة ذمار جنوب العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية لنافذة اليمن، أن انفجارات متتالية تشهدها في هذه اللحظات مدينة معبر مركز مديرية جهران في محافظة ذمار. وعن أسباب الانفجارات، أكدت مصادر نافذة اليمن، أنها ناجمة عن انفجار محطة غاز كبيرة في مدينة معبر. وأشارت إلى استمرار الانفجارات في محطة الغاز المنزلي حتى اللحظة. ونفت المصادر، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شن الطيران الأمريكي البريطاني غارات جوية على مدينة معبر بمحافظة ذمار. وتداول نشطاء محليون، مقاطع فيديو توثق انفجارات متتالية في مدينة معبر، حولت ظلام محافظة ذمار إلى كتلة نار كبيرة أضاءت السماء بشكل كبير.

عاجل:

انفجار محطه غاز في معبر محافظة ذمار pic.twitter.com/F8gHnkLUF3 — عبـدالعزيز الكميم ||Abdulaziz Al-Kumaim (@a__alkumaim) July 22, 2024

مصادر محلية تتحدث عن انفجار محطة غاز في معبر بمحافظة ذمار اليمنية



السبب ؟؟#اليمن pic.twitter.com/TeWDSjtbRs — نور عبدالله (@Nour_abudalla) July 22, 2024