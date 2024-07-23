هل يصلح زيت الزيتون للقلي والطبخ طبيب سعودي يحسم الجدل ويفجر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح طبيب الأسرة سعود الشهري أن زيت الزيتون آمن وصحي للطبخ والقلي.

وقال الشهري خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "تويتر" أن جامعة كامبريدج أجرت استقصاء على أكثر من 23 دراسة أجريت على مدى صحة الطبخ والقلي بزيت الزيتون وتوصلت الجامعة إلى أن زيت الزيتون البكر يقلل بشكل كبير من خطر الأعراض السريرية بسبب الأمراض القلبية الوعائية ( القلب والأوعية الدموية).

وتابع: بعيدا عن تعليق جامعة كامبريدج يمكن الحكم على مدى صحة الزيت من خلال نقطتين وهما : " الثبات ضد التأكسد والاحتراق والدخان". لافتا إلى أن نقطة الاحتراق لزيت الزيتون هى من 195 إلى 207 وهذه النقطة بعيدة على أن يصل إليها زيت الزيتون أثناء الطبخ أو القلي.

وأضاف: الثبات التأكسدي يعتمد على تركيبة الزيت. مشيرا إلى أن 73% من الدهون في زيت الزيتون أحادية غير مشبعة وصحية و7% دهون مشبعة و11% من الدهون هي المتعددة غير المشبعة إذا 87% من مكونات زيت الزيتون الدهنية مقاومة للحرارة. واختتم قائلا: "زيت الزيتون صحي وآمن جدا".

زيت الزيتون ممتاز للطبخ والقلي