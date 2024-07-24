اغرب شرط في العالم …في هذه الدولة العربية عشان تتوظف المعلمة عليها القيام بهذا الفحص الغريب !

الرياض - محمد الاطلسي - قبل بدء العام الدراسي القادم، كشفت لجنة مختصة التعليم في الأردن عدد من المخالفات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة،.والتي تجبر المعلمات بالخضوع لإجراء فحص حمل قبل قبول طلب توظيفهن، وإحضار الفحص ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف.وبهذا الشأن قال رئيس اللجنة في بيان: “المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق المعلمات في المدارس الخاصة ما زالت مستمرة، ولا سيما مع بداية كل عام دراسي”

أن هذا الطلب مرفوض قانونياً وأن المخالفات التي تم رصدها سيتم متابعتها من الجهات المعنية، وقال: “المبادئ الإنسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة”. محتوى مدفوع .: في الأردن اغرب شرط في العالم…عشان تتوظف المعلمة عليها القيام بهذا الفحص الغريب !