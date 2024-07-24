مواطن سعودي يعثر على خيمة مهجورة بالصحراء والمفاجأة عندما اقترب منها حدث ما لا يمكن تخيله..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الأماكن المهجورة مخيفا وتثير الرعب نظرا للتوقعات والتخيلات التي يمكن أن يتصورها الفرد حولها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر لمواطن سعودي لحظة عثوره على “خيمه ” مهجورة وسط الصحراء، بها أشياء غامضة وموحشة أثارت دهشته.

وبين مقطع وثقه المواطن السعودي وهو يقترب من “الخيمة” ليتفحصها، وعندما دخل إليها وجد عظام وجماجم وجلود الحيوانات ورفات، متسائلاً عن سبب وجود هذه الأشياء في “الخيمة”، حيث لم يوضح فى المقطع مكانها و عثر مصور المقطع على سلاسل، وطيور ميتة وصندوق به ملابس مما جعله يشك أنها أشياء تم وضعها لعمل السحر أو الشعوذة