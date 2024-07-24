خبر سار ..السعودية تعلن رسمياً الفئات المؤهلة للإقامة الدائمة في المملكة!"

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الحكومة السعودية عن الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة، حيث أصبح الاهتمام كبير هذه الأيام بهذه الإقامة التي تتيح إلى حاملها مجموعة كبيرة من الخدمات التي يتمتع بها أبناء البلد نفسها، الجدير بالذكر هو أن الأشخاص القادمين من أجل الزيارة داخل المملكة يرغبون في تحويلها إلى الإقامة حيث أن الهدف الأول هو أن يتم استقبال عائلاتهم وأسرهم بشكل قانوني تام، ولذلك لابد من توافر مجموعة مو الشروط بل واتباع بعض الخطوات أيضا للحصول على الإقامة الدائمة.

الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

توجد مجموعة من الفئات التي يحق لها تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية وقد أشارت إليها الجهات المعنية، حيث يوجد آلاف العاملين هناك من مختلف الجنسيات ويرغبون في الحصول على الإقامة الدائمة من أجل التمتع بكامل الخدمات المميزات التي تقدمها إليهم ومن بين هذه الفئات التالي:

مواطني مجلس التعاون الخليجي.اللاجئون أو الأشخاص الذين يعانون من الحروب في دولهم.حاملي تأشيرة الإقامة المميزة.أبناء السيدات السعوديات ولكن الأب أجنبي.

أنواع التأشيرة في المملكة

توجد مجموعة من التأشيرات المختلفة التي يتم منحها إلى مختلف الأشخاص وكل فرد يختار بناء على رغبة في الدخول إلى المملكة ومنها كالتالي:

تأشيرة السياحة.تأشيرة العمرة.تأشيرة الحج.تأشيرة العلاج.تأشيرة الدراسة.تأشيرة الزيارة العائلية.تأشيرة العمل.تأشيرة الزيارة الشخصية.

هل يمكن تحويل الزيارة الشخصيه الى اقامة في السعودية؟

نعم أوضحت الجوازات السعودية أن التحويل من الزيارة الشخصية إلى إقامة في السعودية أمر وارد ولكن في حالة توافر مجموعة من الشروط الهامة وكذلك تقديم الأوراق المطلوبة وهكذا.

كم تكلفة تحويل الزيارة إلى إقامة؟

بالنسبة إلى رسوم تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة في السعودية فإنها تبلغ حوالي 500 ريال سعودي بينما الحصول على هوية مقيم فإن الرسوم تكون 100 ريال سعودي.

هل يمكنني الحصول على الإقامة في السعودية؟

نعم يمكنكم الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية ولكن هذا في حالة توافر مجموعة من الشروط أهمها أن يكون الشخص المتقدم مقيم في السعودية على الأقل منذ 30 شهر على الأقل.