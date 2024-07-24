خبر مفاجئ..قرار جديد من الداخلية السعودية بمنع تسمية الأطفال بهذه الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت إسرائيل، مجدداً ضربة لجماعة الحوثي، بعد تحديها تحذيرات الحكومة الإسرائيلية من مغبة معاودة مهاجمة أراضيها، عقب تلقيها صفعة عنيفة في الحديدة.

كشف هذا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ، الذي أكد في تصريح إحباط هجوم انتقامي للحوثيين بصاروخ استهدف إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال ادرعي في تغريدة على منصة "إكس": "جيش الدفاع يعترض صاروخ أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من اليمن".

مضيفاً: "نجح مقاتلو الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وذلك من خلال منظومة "حيتس 3".

مؤكداً أن "الصاروخ لم يخترق الأراضي الإسرائيلية، وتم تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية".

وكشفت إسرائيل، رسميا، تفاصيل الضربة القاصمة التي وجهتها لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة ردا على مهاجمتها تل أبيب ومواصلة تصعيدها البحري باستهداف السفن بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".يأتي هذا بعد أن أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تحذيراً نارياً لجماعة الحوثي، توعدهم فيه برد ساحق، حال تنفيذ هجمات جديدة على إسرائيل.