عالم الزلازل الهولندي يشعل موجة من القلق ويحذر من تسونامي البحر المتوسط.. ماذا سيحدث؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس موجة من القلق والارتباك، بتحذيراته المُخيفة من زلزال مُدمّر قد يُنهي حياة آلاف الأشخاص، مشيرا إلى أنّ توقعاته مبنية على التغيرات التي تشهدها المنطقة، لكن هذه المرة يحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط.

وكان قد ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية أمس، وحذر عالم الزلازل الهولندي من هذه المنطقة، بأنها تشكل كارثة كبيرة على حوض شرق البحر المتوسط.

وقال عالم الزلازل الهولندي عبر «فيسبوك»: «هذه المنطقة قادرة على إنتاج نشاط زلزالي كبير، فظهر ذلك في عام 365، فتسبب زلزال بقوة 8.6 في حدوث تسونامي، أثر على حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله».