السعودية تكشف تفاصيل توقيع اتفاق خارطة السلام بين الحكومة والحوثيين في هذا الموعد!!

الرياض - محمد الاطلسي -

وأشار الصحفي الاستقصائي حسين الغاوي إلى أن الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، وقعوا "على اتفاق خارطة الطريق اليمنية من قبل موسم الحج وجلسوا مع بعض لأول مرة في سلطنة عمان الحبيبة قبل أسبوعين".

وأضاف في تدوينة على منصة إكس، أن "محاولة كسب الداخل اليمني بالهياط على منصات التواصل هو عمل أحمق"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، لم يُعلنا عن توقيع خارطة الطريق الأممية التي تمخضت عن جهود الوساطة السعودية العمانية، لكنهما أعلنا أمس عن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي.