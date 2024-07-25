انهيار كبير في سعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية فاجئ الجميع هذه اللحظة!

الرياض - محمد الاطلسي - عاودت أسعار صرف الريال اليمني، اليوم الخميس، التراجع مقابل العملات الأجنبية، بعد يوم واحد من التحسن.

وفيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الخميس 25 يوليو2024، في محلات الصرافة في العاصمة عدن وصنعاء.

أسعار الصرف في العاصمة عدن:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 1890 البيع: 1921

-الريال السعودي: الشراء:494 البيع:499

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أسعار الصرف في صنعاء:

-الدولار الأمريكي: الشراء: 537 البيع: 542

-الريال السعودي: الشراء: 141 البيع:141.5