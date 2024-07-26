مفاجأة من العيار الثقيل ..الاعتداء على مذيعة مصرية شهيرة بسبب "فيلم للكبار فقط"

الرياض - محمد الاطلسي - أمرت نيابة أول أكتوبر المصرية بإخلاء سبيل 5 متهمين بالتعدي على مذيعة قناة الأهلي نهاوند سري بضمان محل إقامتهم، بعدما قالت المجني عليها إنهم اعتدوا عليها بالضرب داخل إحدى السينمات.

وقالت نهاوند في محضر الشرطة، إنها حاولت التفاهم مع المشكو في حقهم بسبب اصطحابهم لأولادهم لمشاهدة فيلم مخصص للكبار فقط وتسببهم في الإزعاج، ما أفسد عليها متعة الفرجة، فتعدوا عليها بالضرب.

توجهت مذيعة الأهلي إلى مستشفى حكومي، للكشف الطبي وإعداد تقرير بشأن الإصابات التي لحقت بها قبل تحرير محضر، وإرفاقه في تحقيقات النيابة العامة.

المصدر: المصري اليوم