إسرائيل تزيح الستار عن ”وحدة استخبارية خاصة” باليمن وتكشف أبرز مهامها !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، عن أن "الاستخبارات العسكرية" لدى الكيان شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية عن منشآت تابعة للحوثيين".

وأشارت إلى أن "عمل الوحدة سهل قصف ميناء الحديدة وسيسهل عمليات قادمة إذا استدعى الأمر ذلك".وشن الاحتلال أول هجوم معلن على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي، السبت الماضي، 20 يوليو الجاري، في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي، بطائرة مسيرة على فندق في تل أبيب.