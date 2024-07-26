لن تصدق ردة فعل سائح سعودي في تركيا تجاه عمال مطعم أتراك حاولوا إهانته بطرده من المحل بسبب ارتدائه الثوب..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو، ردة فعل سائح سعودي تجاه عمال مطعم أتراك عندما حاولوا إهانته بطرده من المحل في طرابزون بسبب ارتدائه الثوب.

وأظهر الفيديو، السائح السعودي يقف في وجه عمال المحل عندما حاولوا إهانته بطرده بسبب الثوب.

وحذر السائح عمال المطعم من مد اليد كما يبدو، فيما نشبت مشادة حادة بينه وبين أحد العمال بالمطعم، فيما تدخل بعض الزبائن لإنهاء المشادة.

وحاول السائح السعودي إبعاد العامل عن طريقه وسط تجمع عدد من العمال بالمطعم حوله، ثم غادر المحل برفقة أصدقائه.

وأثار المقطع جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي، كما حظي بتفاعل واسع بمنصات السوشيال ميديا.