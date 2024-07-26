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الحكومة المصرية ..المقيمين بطريقة غير قانونية البحث عن كفيل مصري ودفع 1000 دولار مقابل مصاريف إدارية

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الرياض - محمد الاطلسي - قررت الحكومة المصرية وقف جميع الخدمات المقدمة للمقيمين المخالفين في مصر وتنفيذ إجراءات الترحيل وفقا للقانون ومن دون تمييز بين الجنسيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويأتي ذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر للحصول على إقامة للسياحة أو غيرها بهدف جعل إقامتهم شرعية في مصر. حسب "العربية". 

 

 

ويمكن الآن للمخالفين الإقامة في مصر بشرط إيجاد كفيل مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار لحين الانتهاء من الإجراءات. 

 

ووفقا لتقديرات الحكومة المصرية فإن عدد اللاجئين في مصر بلغ أكثر من 10 ملايين لاجئ من 133 دولة ما يمثل حوال 8.7% من إجمالي سكان مصر.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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