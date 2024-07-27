هأم ولأول مرة .."إقامة دائمة مجاناً في السعودية لهذه الفئات من المغتربين.. تفاصيل نارية تكشفها وزارة الداخلية"

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية أنه توجد بعض الحالات التي يتم منحهم الإقامة بشكل مجاني، ولكن لابد من توافر بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر في الفئات من أجل الحصول على الإقامة مجاني.

إقامة مجانية دائمة لهذه الفئات

حددت الإدارة العامة للجوازات الفئات التي تحصل على الإقامة مجاني، بدون دفع أي رسوم نهائي، وهذه الفئات هم:

جميع العسكريين الذين يتدربون في المنشآت العسكرية داخل المملكة العربية السعودية.

جميع الزوجات الأجانب المقيمين في المملكة بشكل دائم ولكن بشرط أن يكن متزوجات من أزواج يحملون الجنسية السعودية.



المتعاقدين مع المؤسسات، وجميع موظفي السفارات.

المواطنين حاملي جواز السفر الدبلوماسي.

الرعاة والسائقين تحت الرعاية الفردية.

وكذلك المقيمين بالتبعية من أبناء وزوجات المحارم.

العمالة الأجنبية الوافدة من الدول الأخرى.

رسوم تجديد الإقامة

تعرفنا سويًا على الفئات التي تحصل على الإقامة الدائمة مجانا بدون دفع رسوم، مع العلم أن البعض يرغب معرفة الرسوم الخاصة بالتجديد، حيث تختلف رسوم الإقامة من فئة إلى فئة أخرى، والتي تتمثل في:

العامل المنزلي يتم دفع رسوم تصل إلى 600 ريال سعودي.

المرافقين والتابعين تصل قيمة الرسوم الخاصة بهم إلى 2000 ريال سعودي.

العامل الوافد يدفع حوالي 1000 ريال سعودي من أجل تجديد الإقامة.



شروط تجديد الإقامة للوافدين

حددت إدارة الجوازات بعض الشروط الهامة من أجل تجديد الإقامة للوافدين، وتتمثل هذه الشروط في:

لابد أن يكون المتقدم مقيم في السعودية بشكل دائم.

كما يجب أن جواز السفر الخاص به لا يقل عن ستة شهور.

دفع رسوم التجديد المناسبة لحالته.

في حالة وجود مخالفات مرورية يجب عليه سدادها قبل عملية التجديد.

لابد من امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية.

يجب تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد.

كم يكلف تجديد الاقامة السعودية؟

يتم دفع عامل المنزلي رسوم تصل إلى 600 ريال سعودي، ولكن الفرد المستقل يتم دفع مبلغ 2000 ريال سعودي من أجل التجديد، العمالة الوافدة يتم دفع مبلغ 650 ريال من أجل تجديد الإقامة.

كم يوم يستغرق تجديد الاقامة في السعودية؟

في حالة توافر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة يستغرق تجديد الإقامة حوالي خمس أيام ومن الممكن أن تصل إلى أسبوع كامل، ولكن في حالة عدم اكتمال الأوراق يستغرق الأمر أكثر من ذلك.

كم المدة المسموح بها بعد انتهاء الاقامة؟

أتاحت وزارة الداخلية مدة تصل إلى 90 يوم من أجل تجديد الإقامة، وتعتبر هذه المدة هي أقصى مدة من الممكن أن تمنحها الوزارة الوافدين.