السعودية : الجوازات تحذر أصحاب هذه الأعمال من غرامة قد تصل الى 100 ألف ريال والترحيل

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت الهيئة المختصة بشؤون الجوازات في المملكة السعودية أرباب العمل الذين يستقدمون عمالاً للغير بأنهم قد يواجهون عقوبات متعددة في حال فعلوا ذلك، والتي تشمل توقيع غرامات مالية ضدهم، أو الترحيل من المملكة، أو حتى السجن، كما دعت الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات لقوانين الإقامة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والنظام في البلاد.

قامت السلطات المعنية بالجوازات في المملكة العربية السعودية بمنع مجموعة من الأفعال التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية للمخالفين تشمل دفع غرامات مالية، أو الحبس، أو الطرد خارج البلاد. وفيما يلي، نستعرض محتوى الإعلان الذي صدر عن الهيئة المختصة بالجوازات كما يلي:

يخضع أرباب العمل الذين يؤجرون العمال لآخرين أو يسمحون لهم بالعمل لحسابهم الشخصي لعقوبة مالية تصل إلى مائة ألف ريال سعودي. إذا كان المقصود طرد أحد المغتربين من الدولة، يتم إجراء عملية ترحيل له. كذلك يُطبق جزاء بالحبس يمكن أن يمتد إلى نصف سنة، ويُمنع من جلب عمال لمدة خمسة أعوام.

كما دعت هيئة الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الأشخاص الذين ينتهكون قوانين الإقامة ويشكلون تهديداً لأمن الحدود، ويمكن للأشخاص المقيمين في الرياض ومكة المكرمة الاتصال على الرقم 911 للحالات الطارئة، بينما على سكان المناطق الأخرى في المملكة الاتصال بالرقم 999 لنفس الغرض. رسوم تجديد الاقامة في السعودية دفع الرسوم المستحقة في الوقت المحدد يساعد على تفادي ارتكاب أية مخالفات، وهذا يأتي في أعقاب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقصير فترة تجديد الإقامات من ست سنوات إلى أربع سنوات. يتوجب على الأفراد الالتزام بدفع الرسوم في الأوقات المحددة كما يلي: بالنسبة لعمال المنازل، تم تحديد رسوم تحديث إقامتهم بمبلغ 600 ريال سعودي وذلك للفترة الزمنية التي تمتد لسنة كاملة.

تكاليف تحديث الإقامة لليد العاملة المغتربة التي تعمل في المزارع تبلغ 650 ريالًا سعوديًا. وصلت تكلفة تجديد إقامة السائق الشخصي إلى ستمائة ريال سعودي. تبلغ تكاليف تحويل الإقامة للمرة الأولى مبلغ وقدره ألفان ريال. تبلغ تكلفة تحويل الكفالة بالمرة الثانية أربعة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة ستة آلاف ريال. تحتوي شروط التجديد بالمملكة العربية السعودية على سبعة بنود رئيسية كما يلي: يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

ينبغي أن تكون سددت كافة الرسوم المطلوبة. من الضروري أن يكون تاريخك القانوني نظيفاً ولا يحتوي على أي إشكاليات جنائية أو تقارير ضدك. يجب أن تكون مسجل في التأمين الصحي. يجب أن يكون عمرك أكثر من 22 سنة، وأن تكون موجوداً داخل المملكة حين تقوم بإجراءات تجديد الطلب. دفع رسوم التجديد. غرامة عدم تجديد الإقامة في السعودية أفادت الإدارة العامة للجوازات في السعودية بأنه يجب على الأجانب المقيمين دفع الرسوم المستحقة لتجديد تصاريح إقامتهم. وقد قررت الإدارة مهلة تمتد إلى 90 يومًا كفترة زمنية مسموحة لإتمام عملية التجديد، ومن بعدها سيفرض غرامة مالية قيمتها 500 ريال للمخالفين. في حالة تكرار عدم الالتزام ستصبح الغرامة 1000 ريال. وعند الإخفاق في التجديد للمرة الثالثة، سيواجه المقيم قرار الإبعاد والترحيل من المملكة.