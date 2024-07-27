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اتفرج الصدمة ..سعودي يبتلع مفتاح سيارته والسبب صادم لا يخطر على بال!

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الرياض - محمد الاطلسي - قالت الصحة السعودية أن الفرق الطبية تمكنت من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 49 عاما وصل لقسم الطوارئ وهو يعاني من انسداد بمجرى التنفس، حيث اتضح بعد إجراء الفحص السريري والأشعة وجود مفتاح سيارة عالق في القصبة الهوائية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فريق طبي بمدينة القنفذة (غرب السعودية) نجح في استخراج مفتاح سيارة عالق بالجهاز التنفسي لمريض اربعيني كاد أن يودي بحياته، في عملية سريعة استغرقت 15 دقيقة عن طريق المنظار.

 

 

 

 

اعترف للأطباء بأنه كان يلهو بالمفتاح في فمه، ابتلعه عن طريق الخطأ، مما تسبب له في حالة اختناق جزئي، تطلبت التدخل الجراحي عن طريق المنظار لاستخراج الجسم المعدني العالق. ويخضع المريض الذي اتضح أنه يعاني من أمراض في القلب بقسم التنويم لحين استقرار حالته الصحية وخروجه لإكمال فترة النقاهة بمنزله. : سعودي يبتلع مفتاح سيارته.. والسبب غريب!

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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