تفاصيل إعلان مفاجئ للمبعوث الأممي إلى اليمن عقب مباحثات أمريكية أممية ..تطورات عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اختتام زيارة "هانس غروندبرغ" إلى واشنطن، ولقاء مسؤولين أمريكيين لمناقشة التطورات في البلاد.

وقال بيان مكتب المبعوث الأممي، إن هانس غروندبرغ، اختتم يوم الجمعة، زيارة إلى واشنطن، حيث التقى مسؤولين أمريكيين كبار لمناقشة التطورات في اليمن واستكشاف سبل دعم عملية سياسية جامعة لحل النزاع.

وخلال زيارته، التقى مع القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ومنسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، وفق البيان.

في اجتماعاته، استعرض غروندبرغ التحديات التي تعيق جهود الوساطة في اليمن، بما في ذلك التطورات الإقليمية ومسار التصعيد المقلق في اليمن منذ بداية العام. وشدد غروندبرغ على ضرورة منح الأولوية مسار السلام والحوار والتهدئة في اليمن. كما أكّد على أهمية الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لتحقيق هذا الهدف.