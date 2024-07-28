السعودية في صدمة ..اكتشاف بحيرة نفط كبيرة في سلطنة عمان تجعلها اغنى من دول الخليج وجميع الدول والأوروبية

الرياض - محمد الاطلسي - خبراء في مجال الطاقة يرحبون بالأخبار الجديدة التي تشير إلى اكتشافات جديدة في سلطنة عمان في مجال النفط، وتعتبر هذه الاكتشافات محفزاً إيجابياً لقطاع الطاقة، علي بن عبد الله الريامي، الخبير المعروف في هذا المجال، أشار إلى أهمية الحقل النفطي الجديد الذي تم اكتشافه في سلطنة عُمان، والذي يعد إضافة قيمة لمنظومة الحقول النفطية التابعة لشركة أوكسيدنتال عُمان.

اكتشاف حقل نفط جديد في عمان اكتشاف جديد للنفط في سلطنة عُمان الأمل في مستقبل الطاقة، تقدم الحقل الجديد، الذي تم اكتشافه بواسطة شركة أوكسيدنتال عُمان، إضافةً قيمة إلى منظومة حقول النفط في سلطنة عمان، وهو ما أكده علي بن عبد الله الريامي، الخبير في مجال الطاقة، وقد وضح الريامي أن هذا الاكتشاف الجديد يحتاج إلى دراسات إضافية لتحديد معالمه ومدى كثافة الاحتياطيات فيه.

مراحل استكشاف البئر حقل نفط جديد وفي سياق الاستكشاف النفطي، أشار الريامي إلى أن عملية الاستكشاف تمر بمراحل عدة، حيث تمثل البئر الاستكشافي الأولي خطوةً مهمةً في تقييم فعالية الإنتاج، وتُعَدُّ الكمية المُنتَجَة من هذا البئر، والتي وصلت إلى 6 آلاف برميل يوميًا، مؤشرًا إيجابيًا يُظهر الإمكانيات الواعدة للموقع.