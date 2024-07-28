مجلس الوزراء يحدد نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1446 والحد الأدنى للمعاش لهذه الفئات !

الرياض - محمد الاطلسي - نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1446 ضمن اهتمامات الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة بالمملكة العربية السعودية، لقد كشفت مجلس الوزراء عدة أمور هامة للغاية تتعلق بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعي، وهذا من أجل وضع حد أدنى للمعاش مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين، مما حددت الحكومة سن معين للحصول على معاشات التقاعد، وأعلنت عن الضوابط والشروط للمعاش المبكر،

وفي نفس الإطار كشف مجلس الوزارء رسمياً عن قيمة المبلغ المستحق تعويض الأمومة وفقاً للنظام التأميني الجديد، والذي يضمن للمستفيدين الحصول على كامل مستحقاتها، ولذلك نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي التفاصيل والمعلومات الكامل عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1446.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1446 يتم تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية التقاعد بدايةً من شهر أغسطس المقبل 2024، وحسب تصريحات الحكومة أن الحد الأدنى للمعاش لا يقل عن 4000 ريال سعودي وأن لا يزيد عن 45 ألف ريال سعودي شهرياً، ويحق للمرأة الحصول على تعويض الأمومة قبل مرور 3 أشهر من موعد الولادة،

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1446 نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1446 تصل نسب الاشتراك الشهري للتأمينات 22% تقسم إلى جزئين الجزء الأول 11% يتحملها المشترك، والجزء الثاني 11% يتحملها صاحب العمل وهذا القرار تم اعتماده في الاجتماع الاخير يوم الثلاثاء الماضي 2 يوليو 2024، حيث يشمل القرار العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لضمان حقوق العامل عند الوصول إلى سن التقاعد ليجد ما يستند عليه من معاش في المستقبل.

شروط نظام التأمينات الاجتماعية الجديدة تم الإعلان رسمياً من مجلس الوزراء والتأمينات الاجتماعية السعودية عن الفئة التي تنطبق عليها نظام التأمينات الجديد والتي تشمل كل من

أن لا يقل عمر المتقاعد عن 65 عام للحصول على المستحقات الشهرية. الاستفادة من النظام الجديد يكون للملتحقين بالعمل الجدد. العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص. يمكن التقديم على المعاش المبكر حسب النظام الجديد بشرط 10 سنوات قبل سن التقاعد المحدد بمعايير خاصة تحددها الجهة المختصة.