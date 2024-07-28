يئخذ من المتوفين ..علاج جديد يعطي بارقة أمل لمرضى السكري من النوع الأول"تعرف علية"

الرياض - محمد الاطلسي - يشمل العلاج الجديد ضخ خلايا بيتا المنتجة للأنسولين من بنكرياس المتبرعين المتوفين الذين لا يعانون من مرض السكري وإعادة حقنها بعد العلاج المخبري في أوردة الكبد ، لتكوين خلايا قادرة على إفراز الأنسولين.

هذا العلاج مناسب للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المستوى الطبيعي لمستوى الجلوكوز في الدم بسبب نقص سكر الدم الشديد.

استندت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تجربتين سريريتين على 30 شخصًا مصابين بداء السكري من النوع الأول.

وأظهرت النتائج أن 11 مشاركًا لم يحتاجوا إلى حقن الأنسولين من سنة إلى خمس سنوات ، في حين أن 10 آخرين لم يحتاجوا إلى حقن الأنسولين لأكثر من 5 سنوات.

وتناولت تجارب سابقة في بريطانيا استمرت عقدين من الزمان عملية زرع في البنكرياس لما يعرف بجزر “لانغانس” المسؤولة عن إفراز الأنسولين لكن المرضى لم يتمكنوا من الاستغناء عن الأنسولين في ذلك الوقت.

وفي هذا الصدد ، تحدث رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية ، الدكتور إيلي حداد، قائلاً: يحتاج الجسم إلى السكر أو الجلوكوز كمصدر للطاقة خلال الحياة اليومية بنسب معينة. الأنسولين هو هرمون يساعد الجسم على التحكم في مستويات السكر في الدم. مرضى السكر غير قادرين على التحكم في نسبة السكر في الدم. هناك نوعان من مرضى السكر:

الفئة الأولى: من لا يقدر على إفراز الأنسولين في جسده ويعالج بالحقن.

النوع الثاني: وهو الذي يفرز أنسولين غير فعال وضار ، وفي هذه الحالة يعالج بأقراص.

لا يمكن إعطاء الأمل للمرضى حول إمكانية التخلص من مرض السكري من خلال هذا العلاج وخاصة مرضى الدرجة الأولى. Lantidra هو زرع خلايا بيتا البشرية. تؤخذ الخلايا من متبرع متوفى وتُزرع في كبد الشخص المريض حتى تتمكن خلايا بيتا من القيام بعملها في جسم الإنسان. وتعتبر هذه الخلايا هجينة على جسم المتلقي مما يضطره لاستقبالها مدى الحياة بالرغم من الأضرار التي قد تلحق به. لا يمكن اعتبار هذا الدواء هو الحل النهائي للمرض. هذا العلاج مصرح به لفئة معينة من غيرهم ، وهم مرضى السكري من النوع الأول الذين يعانون من نقص السكر في الدم بشكل متكرر ، مما يعرضهم لنوبات صرع وغيبوبة تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. لا يمكن الاعتراف بأن هذا العلاج هو علاج لمرض السكري من النوع الأول. على الرغم من الجهود التي يبذلها العلماء والأطباء ، وأمام التحديات المالية التي يعانون منها في تمويل أبحاثهم المخبرية ، لا يمكن القول إنه الحل الأمثل لمرض السكري بشكل عام. وتشمل الوقاية الفئتين الأولى والثانية ، وتتمثل في الاهتمام بطرق وأنواع الأكل ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الصحية اللازمة. لا يعطي مرض السكري أعراضًا إلا في حالة تفاقمه وتطوره في الجسم ، ويتجلى ذلك من خلال ظهور مشكلات صحية في الرؤية والكلى ، بالإضافة إلى مشاكل القلب. أصبح الوعي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لأهمية الموضوع على صحة الإنسان.