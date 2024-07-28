جميع المقيمين في السعودية في خطر بعد هذا القرار الجديد ولأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - جميع المقيمين في السعودية، يحرصون خلال السنوات الأخيرة على متابعة آخر الأخبار والقرارات التي تصدرها الحكومة السعودية، خصوصاً قرارات توطين المهن التي بدأت أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبدأت بتطبيقها بشكل تدريجي، وذلك بهدف توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أخر قرارات التوطين التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية.

جميع المقيمين في السعودية في خطر بعد هذا القرار أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية، حيث شملت المهن والأنشطة الموطنة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك ابتداءً من تاريخ 21/ 7/ 2024م، حيث سيتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين..

توطين المهن في السعودية المقيمين في السعودية وكانت عملية التوطين التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد شملت أيضاً توطين مهن «إدارة المشاريع»، ومهن «المشتريات»، ومهن «المبيعات»، و«منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن»، بالإضافة إلى منافذ «أنشطة التزيين والخياطة النسائية», وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

كما شمل التوطين أيضاً «مهن إدارة المشاريع» مهن (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع), بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث سيكون تنفيذ القرار على مرحلتين, المرحلة الأولى بنسبة 35% والمرحلة الثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريـال.

كما تم توطين «مهن المشتريات» بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين «مهن المبيعات» بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: (مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات)، فيما تشمل مهن المبيعات (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.

كما تم توطين 14 نشاطً في «منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن» بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل, بالإضافة إلى توطين «منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية» بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت, بالإضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية اعتبارا من تاريخ 10/09/1444 الموافق 01/04/2024 وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة,

ويشمل توطين «أنشطة البريد ونقل الطرود» قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60% في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

فيما شملت المرحلة الثانية من توطين «قطاع الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80% وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة, ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.