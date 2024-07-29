سم قاتل.. طبيبة تحذر من خطورة تناول هذا النوع من الطعام حيث يمكن أن يكون سبباً في الوفاة

الرياض - محمد الاطلسي - كانت التقاليد القديمة في الحفاظ على حبات الرز بوضع حبوب الارز داخل عدد من الشكاير معتقده انها تحافظ على الارز من للتلف والتسوس ولكن تم اكتشاف ان هذا الامر خطير من قبل الدراسات وأنها عادة صحية ضارة حيث اثبتت الابحاث الطبيه ان وضع حبات الغلة مع الارز يعتبر مقاتل ومن الضروري التخلص من هذه العادة السيئه لأن هذه التقاليد القديمة مضرة بصحة الانسان لان التغذيه لها دور مهم في الحفاظ على صحة الأجيال القادمة اليكم افضل الطرق الطبيعية للحفاظ على السوس من الارز والبقوليات تابعوا معنا للنهاية.ستعمال الزيوت العطرية: وذلك من خلال وضع بعض القطرات القليله مثل زيت الكزبرة أو النعناع في الارز او البقالات اثناء الطهي فهي تساعد على ازالة التسوس.

استخدام الكمون: يمكنك اضافة بعض حبات الكمون في الأرز أثناء الطهي بسبب الخصائص التي تساعد على تطهير الأرز من السوي

استخدام ورق الغار عليك بوضع ورق الغار بين أكياس الأرز والبقوليات حيث انها تقوم بقتل السوس وإزالته تماما.

استخدام القرفة:عليك باضافة ملعقه من القرفه مع مياه ثم رش الارز والبقوليات المصاب بالتسوس او من الممكن ان تقومي بوضع حبات القرفه في أماكن تخزين الارز والبقوليات بشكل مباشر.

فصوص الثوم المقشرة يمكنك وضع الثوم المقشر بشكل مباشر في أماكن تخزين الارز والبقوليات.