إنتبه وبشده انت متراقب".. كيف تعرف من يراقبك على "الواتساب" ويشاهد محادثاتك وصورك؟ابسط خطوة سوف تحميك من الفخ

الرياض - محمد الاطلسي - تطبيق الواتساب أصبح من اهم تطبيقات الدردشة التي لا يستطيع معضم الناس الاستغناء عنها، وقد تجاوز عدد المستخدمين للواتساب في العالم أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهرياً وفق أحدث الاحصائيات الرسمية، ورغم الانتشار الواسع، وحرص شركة “ميتا” المالكة للتطبيق على تأمينه الا أنه لا زال هناك بعض الثغرات التي يمكن من خلالها للمتطفلين ان يتجسسوا أو يراقبوا محادثات بعض المستخدمين، وهناك عدة طرق لحماية حسابك من أولئك المتطفلين، ومعرفة ما اذا كان حسابك مراقب أم لا، وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

كيف تتم مراقبة الواتساب؟ في البداية قبل معرفة من يراقبك على واتساب لا بد أن تعرف الطريقة التي يتم من خلالها ربط حسابك في واتساب على الجوال بجهاز كمبيوتر، حيث يتم ذلك من خلال الدخول على رابط واتساب ويب ومن ثم مسح الرمز المربع بالجوال بعد فتح تطبيق الواتساب ليتم ربط حسابك في الواتساب بجهاز كمبيوتر أو لاب توب، مما يجعل كل رسائل ومحادثاتك وصورك تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربطه بالجوال عن طريق واتساب ويب الذي اطلقه واتساب تسهيلاً على المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر مما يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل.

كيف تعرف أن حسابك على واتساب مخترق؟ يمكنك الآن التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الجوال بجهاز الكمبيوتر من خلال اجراء واتباع الخطوات التالية.

1- فتح تطبيق واتساب على الجوال الخاص بك.

2- ثم الدخول على علامة (3 نقاط) بأعلى واجهة التطبيق.

3- ثم الدخول على واتساب ويب من النافذة المنسدلة.

وسوف يظهر لك المتصفح الذي يتم الدخول من لحسابك على واتساب والذي تم ربطه بتطبيق واتساب الخاص بك، فإذا كنت انت الذي الذي قمت بربطه على هذا المتصفح فلا تحذفه، وإذا لم تقم بربط حسابك على واتساب ويب فعليك فوراً إزالته، وحينما تقوم بإزالة المتصفح الذي يظهر لك لا يمكن لأي شخص الدخول على حسابك مطلقاً وبالتالي تكون قد تخلصت من مراقبتك على الوتساب كما توضح الصور التالية:

الواتساب وبالتالي يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم جوالك وقام بربط حسابك في واتساب على جهاز الكمبيوتر بعد أن تتخلص من هذا الربط والاستمتاع بخصوصية حسابك.