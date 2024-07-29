تعرف على شروط دخول البحرين للسعوديين بالسيارة عبر جسر الملك فهد 2024

الرياض - محمد الاطلسي - استعد لرحلة مميزة عبر جسر الملك فهد إلى البحرين! تعرّف على شروط دخول المملكة للسيارات السعودية لعام 2024، وتمتع بتجربة سياحية مميزة في قلب الخليج العربي. اطلع على متطلبات السفر واستمتع برحلة لا تُنسى.

شروط دخول البحرين للسعوديين بالسيارة عبر جسر الملك فهد 2024

للسعوديين الراغبين بدخول البحرين عبر جسر الملك فهد،اتبع الخطوات التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

رخصة قيادة دولية أو رخصة قيادة سعودية سارية.

تأمين سيارة يغطي البحرين.

تأشيرة دخول إلى البحرين إذا كانت مطلوبة.

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

لضمان سلامة الجميع، هناك بعض الإجراءات الصحية التي يجب اتباعها عند دخول البحرين:

إجراء فحص PCR قبل السفر بـ 72 ساعة.

الحصول على شهادة تطعيم ضد كوفيد-19.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

تقديم نتيجة فحص PCR سلبية عند الوصول.

إجراءات سفر المواطنين السعوديين بالسيارة

للسفر بالسيارة من السعودية إلى البحرين، يجب على المواطنين السعوديين اتباع بعض الإجراءات الهامة. أولاً، يجب التأكد من صلاحية جواز السفر ورخصة القيادة. ثانياً، يجب الحصول على تأمين يغطي السيارة في البحرين. ثالثاً، يجب التأكد من وجود جميع الوثائق المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية والتأشيرة إذا كانت مطلوبة. وأخيراً، يجب الالتزام بجميع الإجراءات الصحية المطلوبة لضمان سلامة الجميع.

هناك العديد من التحديثات أجرتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد،وتشمل:

تحديثات على أوقات العمل.

إجراءات جديدة للمرور عبر الجسر.

تحديثات على الرسوم المفروضة.

وتتضمن:

الحصول على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد.

تقديم شهادة تطعيم معتمدة.

الالتزام بأي تحديثات جديدة تصدرها السلطات الصحية.

رابط الدخول للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد

للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات حول السفر عبر جسر الملك فهد، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد. يوفر الموقع جميع المعلومات الضرورية للمسافرين، بما في ذلك التحديثات على الإجراءات والرسوم وأوقات العمل.

للوصول إلى الصفحة الرسمية،اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت على جهازك. اكتب عنوان الموقع الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد في شريط العنوان. اضغط على زر "Enter" للوصول إلى الصفحة الرئيسية. ابحث عن القسم الذي يحتوي على المعلومات التي تحتاجها.

يوفر الموقع المعلومات التالية: