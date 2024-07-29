تطورات مفاجأة بشأن الحالة الصحية للفنان “محمد عبده”

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الصديق المقرب للفنان محمد عبده، أن حالة فنان العرب الصحية جيدة وتشهد تحسنًا مستمرًا، حيث لا يزال يخضع للعلاج المقرر له.

وقال الشاعر السعودي صالح الشادي، إن محمد عبده يشكر كافة وسائل الإعلام والجمهور الذين يحرصون على الاطمئنان عليه.

يشار إلى أن آخر ظهور لمحمد عبده كان في فيديو نشرته شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة، سالم الهندي، بتنظيم حفل بمناسبة يوم ميلاده بحضور أبنائه ومحبيه، وذلك بعد عودته من ألمانيا لتلقي العلاج.

وكانت مجموعة “روتانا” قد أعلنت تأجيل جميع النشاطات المقررة لمحمد عبده وعدم ارتباطه بأي نشاطات فنية جديدة حتى إشعار آخر، بسبب خضوعه للعلاج من السرطان.