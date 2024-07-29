اليمن : الكشف عن رحلة سرية لطائرة الخطوط اليمنية من صنعاء الى هذه الدولة !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت قناة الجمهورية التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق عفاش عن رحلة "سرية" لطائرة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب القناة أن رحلة سرية لطائرة الخطوط الجوية اليمنية ، الرحلة رقم IYE643 ، الى العاصمة اللبنانية بيروت بعد هبوطها في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد تطبيق فلايت رادار ان رحلة طائرة اليمنية اقلعت اولا من صنعاء الى عمّان ثم من عمّان الى مطار مجهول ، ولاحقا عادت من مطار مجهول الى عمّان ثم من عمّان الى صنعاء.

ويرجح بأن المطار المجهول هو مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ولم يظهر على التطبيق لكون الرحلة غير رسمية.