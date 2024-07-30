السعودية : القبض على أكثر من 20 ألف وافد اكثرهم يمنيين !..والسبب مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل السعودية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة والمبالغ عددهم (21103) مخالفين، منهم (12997) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5657) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2449) مخالفًا لنظام العمل.

كما تم ضبط خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1785) شخصًا (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(01%) جنسيات أخرى، بجانب ضبط (55) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية .

كما تم ضبط (18) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14153) وافدًا مخالفًا، منهم (12773) رجلاً، و(1380) امرأة.

وإحالت الداخلية السعودية (4852) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2558) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (15405) مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.