إعلان رسمي عن إعادة فتح تأشيرات دخول اليمنيين إلى هذه الدولة بعد 5 أعوام على تعليقها

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن السفير اليمني لدى أثيوبيا، يحيى الارياني، يوم السبت، عن إعادة فتح باب التأشيرات للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج الراغبين في الذهاب إلى أثيوبيا بدءا من الثلاثاء الماضي.

إعلان إعادة السلطات الأثيوبية تأشيرات الدخول لليمينين، يأتي بعد خمس سنوات على تعليقها في 2019 واقتصار الزيارات لها على الدبلوماسيين اليمنيين ومن لهم أقارب هناك.

وفي تصريح صحفي للسفير الارياني، طالب المواطنين اليمنيين القادمين إلى أثيوبيا بضرورة احترام قانون البلد المضيف والالتزام بكافة التعليمات أثناء الزيارة.

وأشار إلى اليمنيين الذين لجأوا إلى إثيوبيا جراء الحرب، استقبلوا بترحاب كبير من قبل الشعب الإثيوبي، وقدمت لهم الحكومة الإثيوبية التسهيلات اللازمة لممارسة أعمالهم، بما يعكس الروح الأخوية والتضامن بين الشعبين.