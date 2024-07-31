السعودية : اتفرج.. مختص يكشف مواصفات وسعر هايلوكس «GR SPORT» موديل 2024 «أغلى فئة»

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، مواصفات وسعر سيارة «تويوتا هايلوكس» GR SPORT موديل 2024.

قوة المحرك

وقال إن السيارة تأتي بمحرك 6 سلندر، وبقوة 230 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، دبل خفيف دبل ثقيل.ثقيل.

السعر

وتابع الخالدي في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة X، أن السيارة سعرها 180 ألف ريال تقريبًا شامل الضريبة، وهي أغلى إصدار بالهايلوكس.

مواصفات السيارة

تأتي السيارة بإضاءات full LED، وإشارات بالمرايا، وحساسات أمامية، وجنوط مقاس 17 وكاميرات محيطية و4 حساسات خلفية، وإضاءة خلفية Led.

وأشار الخالدي إلى أن السيارة بها خاصية الدخول والتشغيل الذكي والتشغيل عن بعد، وشاشة بكاميرات محيطية وفتحات تكييف خلفية، ومقاعد جلد، ومثبت مقاعد أطفال.