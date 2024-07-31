دولة خليجية أفضل من السعودية بألف مرة تفتح أبوابها للمقيمين وتسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الكويتية، أن عدد المصريين المقيمين في الكويت يبلغ عددهم 644 ألف نسمة، ويمثلون 13٪، من إجمالي عدد الأجانب المتواجدين في الكويت والذين يمثلون 68٪ من اجمالي عدد سكان الكويت البالغ عددهم 4.86 مليون نسمة، وتحرص الحكومة الكويتية على تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات على المقيمين الأجانب بشكل عام وتوفر لهم بيئة ملائمة للعمل، ومؤخراً انتشرت أخبار تتحدث عن اعلان وزارة الداخلية الكويتية السماح لأبناء الجنسية المصرية الدخول بدون تأشيرة مسبقة والسماح لهم بالعمل في أي مجال، وفي هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الخبر المتداول، وطريقة الحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الكويت.

أفضل من السعودية بألف مرة.. دولة خليجية تفتح أبوابها للمصريين وتسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة شهدت الساعات الماضية ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول خبر مفادة أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت إعفاء أبناء الجنسية المصرية من تأشيرة الدخول وسمحت لهم بالعمل في أي مجال بدون شروط أو قيود.

الخبر المتداول، أثار ضجة واسعة، وسط فرحة الكثير من الشباب المصريين الراغبين بالهجرة إلى دول الخليج وتحسين وضعهم المعيشي، ولكن بعد البحث عن حقيقة الخبر، تبين أن وزارة الداخلية الكويتية لم تنشر ذلك الإعلان عبر موقعها الرسمي، أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما يرجح عدم صحته، وانه مجرد شائعة.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية، كانت قد أصدرت مطلع أبريل الماضي 2024م، قراراً بايقاف منح تأشيرات العمل للمصريين التي تمكنهم من دخول البلاد، وذلك رغبةً منها في وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، وأن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

خطوات الحصول على تأشيرة عمل في الكويت أعلنت الكويت في أبريل 2024، فتح أبوابها لاستقبال طلبات التأشيرات للعمل بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف، وللحصول على تأشيرة عمل في الكويت، هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها، وهي كالتالي:

البحث عن وظيفة: ابحث عن وظيفة مُناسبة في الكويت من خلال المواقع الإلكترونية المُخصصة أو التواصل مع شركات التوظيف. الحصول على عقد عمل: احصل على عقد عمل مُعتمد من وزارة العمل الكويتية من صاحب العمل. تقديم طلب التأشيرة: قدم طلب التأشيرة عبر الإنترنت أو من خلال سفارة الكويت في بلدك. دفع الرسوم: ادفع رسوم التأشيرة المُحددة. الحصول على التأشيرة: احصل على تأشيرة العمل بعد استيفاء جميع الشروط. شروط الحصول على تأشيرة عمل في الكويت

للحصول على تأشيرة عمل في الكويت، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، وهي كالتالي:

أن يكون للمتقدم كفيل كويتي الجنسية مقيم بإحدى مناطق الكويت. أن يمتلك الكفيل تسجيل قانوني. أن يستخرج الكفيل عقد عمل للمتقدم في العمل الأهلي الكويتي. استيفاء المتقدم لكافة المستندات المطلوبة وتقديم أصل الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرة. خضوع المتقدم للحصول على تأشيرة الكويت للفحص الطبي في إحدى المراكز الطبية الحكومية المعتمدة في بلده. المستندات المطلوبة للحصول على تصريح العمل في الكويت للحصول على تأشيرة عمل في الكويت، يجب تقديم بعض المستندات، بعد تصديقها في الكويتية الموجودة في بلد المتقدم للحصول على تأشيرة العمل، والمستندات المطلوبة هي كالتالي:

استخراج «سمة الدخول» وهي خدمة يتم الحصول عليها من موقع وزارة الداخلية الكويتية أصل جوز السفر وصورة ضوئية مكتوب عليها رقم هاتف مدون عليه رقم هاتف المتقدم.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم «فيش وتشبيه» حديث موجه إلى السفارة، وبشرط أن يكون التاريخ بعد تاريخ استخراج سمة الدخول.

تقديم أصل عقد العمل مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية وسفارة بلدك في الكويت ووزارة الخارجية التابعة لبلدك، مع مٌراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.

ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد. تقديم أصل الكشف الطبي ساري أصل الشهادة الطبية من المعامل المركزية ومطابقة لرقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. إيصال إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادر من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.