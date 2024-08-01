السعر الآن : إنهيار كارثي لريال اليمني امام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

الرياض - محمد الاطلسي - واصل الريال اليمني، اليوم الخميس، تدهوره، أمام العملات الأجنبية، في العاصمة عدن.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 1906 ريالًا للبيع، و 1897 ريالًا للشراء.

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 495.5 ريالًا يمنيًا للبيع، و 496.5 ريالًا للشراء.

وفي صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثيين، تعرض الريال اليمني، لتراجع هو الأول من نوعه، مقابل العملات الأجنبية.

حيث سجل سعر الدولار 538 ريالًا للبيع، و 535.5 ريالًا للشراء.

فيما استقر سعر صرف الريال السعودي كعادته عند 140 للبيع و141 للشراء.

وتأتي تغيرات أسعار الصرف بالتزامن مع أنباء عن اتفاق بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، حول قضايا الرواتب وتصدير النفط