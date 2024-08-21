انت الأن تتابع خبر هئية المسح الجيولوجي تعلن عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة دالاهو في إيران.. وهل سيعود مرة أخرى.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر محافظة خوزستان في جنوب إيران صباح اليوم الاثنين، بحسب تقارير الهيئة الجيولوجية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على خط عرض 32.72 درجة شمالاً وخط طول 48.99 درجة شرقاً، ويبلغ عمقه 14 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
وبالإشارة إلى تقرير سابق
- فقد شهدت منطقة بنك في جنوب محافظة بوشهر، جنوبي إيران، زلزالًا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن مركز رصد الزلزال الوطني الإيراني تفاصيل الزلزال، مشيرة إلى أنه حدث عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.949 والطول الشرقي 51.959، وكان عمقه 20 كيلومترًا.
- إيران تقع في منطقة تكون فيها النشاط الزلزالي مرتفعًا بسبب الاصطدام بين الصفائح التكتونية، الأمر الذي يجعلها من بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل في العالم. يذكر التاريخ أن الزلزال الذي وقع في شمال غرب إيران عام 1990 بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر كان من أكثر الزلازل دموية، حيث أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.