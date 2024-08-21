انت الأن تتابع خبر هئية المسح الجيولوجي تعلن عن وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة دالاهو في إيران.. وهل سيعود مرة أخرى.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر محافظة خوزستان في جنوب إيران صباح اليوم الاثنين، بحسب تقارير الهيئة الجيولوجية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على خط عرض 32.72 درجة شمالاً وخط طول 48.99 درجة شرقاً، ويبلغ عمقه 14 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وبالإشارة إلى تقرير سابق