انت الأن تتابع خبر ايام سوداوية مرعبة بأنتظاركم.. العرافة ليلى عبد اللطيف تبكي الجمهور مجدداً بتوقعاتها المزلزلة التى بداءت تتحقق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفلكية المعروفة ليلى عبد اللطيف خلال أحدث مقابلاتها الصحفية، عن استمرارها في التنبيه إلى التغييرات الاقتصادية الكبرى التي قد تواجهها الأسواق العالمية، مما يهدد بخسائر جسيمة لرجال الأعمال بشكل خاص. وأوضحت أن العلامات التي توقعتها تبدأ بالظهور، مشددة على أن الوضع قد يتدهور أكثر.

وأضافت عبد اللطيف، "أنذرت من قبل بأن الأحداث المستقبلية ستؤدي إلى تغيرات جذرية في بنية القوى الاقتصادية، والآن نقترب من تلك الخسائر. يجب على رجال الأعمال أن يكونوا على حذر." وذكرت كذلك أن ليس فقط الأفراد، بل القطاعات الكبيرة ستواجه تحديات غير متوقعة توجههم نحو مستقبل غامض وصعب.

هذه التصريحات أثارت القلق بين أتباعها والمجموعات المهتمة، إذ تفاعل الكثيرون على منصات الإعلام الاجتماعي متسائلين عن مدى صحة هذه التنبؤات. ورغم أن البعض يشعر بالقلق، فإن آخرين دعوا إلى الهدوء، معتبرين أن تحليلات عبد اللطيف قد تعبر عن تقييمها للظروف الحالية وليست بالضرورة نبوءات محتومة.

لطالما كانت ليلى عبد اللطيف مثار جدل بسبب تنبؤاتها على مر السنين، وتستمر بإثارة الترقب بتحذيراتها التي تتنبأ ليس فقط بالخسائر، ولكن بتغيرات شاملة تؤثر على النظام العالمي ككل. إذا تحققت هذه النبوءات، قد نواجه أزمات اقتصادية كبيرة تضع المجتمع الدولي أمام تحديات قد تكون شديدة الصعوبة وتستلزم استعداداً كبيراً.