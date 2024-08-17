انت الأن تتابع خبر رسميا .. السودان يعلن انتشار وباء الكوليرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، رسميا عودة وباء الكوليرا إلى الانتشار في السودان،عقب تسجل أكثر من 300 وفاة نتيجة للمرض.



وأكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، انتشار المرض رسميا في البلاد، وقال إن "فحوصات الإسهالات المائية المخبرية أثبتت أنها الكوليرا"، معلنا أن هناك وباء كوليرا في السودان.



وكانت المسؤولة في الصحة العالمية، مارجريت هاريس، قالت الجمعة إن الأزمة الإنسانية في السودان أدت إلى تفاقم انتشار الأمراض ومنها الكوليرا، مشيرة إلى الإبلاغ عن 316 وفاة و11327 إصابة بالكوليرا .