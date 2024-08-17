"وداعا للأماكن الداكنة" وصفات لتفتيح الأماكن الحساسة وقولي وداعا للإحراج نهائيا

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رياض - احمد صلاح - تعاني كثير من السيدات من مشكلة وجود أماكن غامقة بالمناطق الحساسة، لذا فإن الفتيات والسيدات يحرصن على التعرف على وصفات طبيعيه لتفتيح الأماكن الحساسة، ومن أشهر الأسباب المؤدية لحدوث اسمرار بالمناطق الحساسة هي الطريقة الغير صحيحة في إزالة الشعر، واستخدام الوصفات الطبيعية سيعمل على التقليل من تصبغ الجلد، حيث ستعمل على الحد من إفراز صبغة الميلانين المسئولة عن لون الجلد، بالإضافة لتقشير الجلد وبالتالي إزالة طبقات الجلد الميتة المسببة للاسمرار، وللتعرف على أفضل تلك الوصفات تابعوا معنا السطور التالية.

وصفات طبيعيه لتفتيح الأماكن الحساسة بالحليب

يعمل الزبادي أو الحليب ككريم تفتيح طبيعي للأماكن الحساسة، فهو غني بحمض اللاكتيك، وهو مستخدم بكثرة بالتقشير الكيميائي، واستخدام اللبن أو الزبادي بالأطعمة يعمل على التقليل من إفراز صبغة الميلانين وبالتالي التقليل من اسمرار المنطقة، كما يمكن استخدام وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة بالحليب بغمس قطعة من القطن بالحليب، ومن ثم تمريرها على المنطقة الحساسة لعدة دقائق ومن ثم يتم شطفها وترطيب المنطقة، ويمكنك استخدامه لمدة مرتين في اليوم حتى تلاحظي النتيجة.

الشاي الأخضر لتفتيح المناطق الحساسة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة بالشاي الأخضر، فهو يمنع الخلايا من الإفراط بالتصبغ، كما أن الشاي الأخضر غني بالأحماض التي تعمل على نضارة البشرة، ويمكنك استخدامه لتقليل التصبغ بالمناطق الحساسة وكذلك تفتيحها، قومي بوضع أكياس الشاي الأخضر المبللة على تلك المنطقة لعدة دقائق بشكل يومي.

زيت الزيتون لتفتيح المناطق الحساسة