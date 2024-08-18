انت الأن تتابع خبر "من غير دكتور تخسيس".. اقضي الان على دهون البطن وشد الترهلات في أسبوع واحد .. بالنعناع وورق الغار(طريقة الاستخدام) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات والرجال إلى وصفات طبيعية وسهلة للقضاء على الدهون والتخلص من السمنة المفرطة ويمكنك التعرف على وصفات طبيعية للتخلص من الدهون باستخدام الريجيم أو المشروبات الطبيعية ومن أبرز هذه الوصفات استخدام أوراق الغار للتخسيس والحصول على جسم رشيق ومشدود، ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

وصفة ورق الغار والنعناع للتخسيس

يمكنك استخدام هذه الوصفة من أجل التخلص من السموم والدهون المتراكمة على الجسم في البطن والأرداف ويتم هذا من خلال التالي:.

المكونات

عدد ثلاثة ورقات من ورق الغار.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

يتم وضع ورق الغار في وعاء ذو حجم مناسب ونضع عليه الماء الساخن والتقليب الجيد.

يمكنك بعدها إضافة العسل والاستمرار في التقليب حتى يتم تجانس المكونات وتصفية المشروب.

يمكنك تناول المشروب بارد وتناوله قبل النوم بساعه واحدة للحصول على أفضل النتائج من فقدان الوزن.

يمكنك تناول المشروب مرتين كل يوم في الصباح على الريق والمساء قبل النوم للتخسيس وسد الشهية.

فوائد مشروب ورق الغار والنعناع للتخسيس