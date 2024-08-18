انت الأن تتابع خبر زيت الزيتون حطيه على الموز|| لن تستغني عنه طيلة حياتك بتحقق حلمك حتى لو عمرك 60 سنة بترجعك شباب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون من افضل انواع الزيوت التي تدخل في الكثير من الوصفات المرطبه للبشره والعناية بالشعر وتكثيفه ولكن اذا اضفت على زيت الزيتون الموز سوف تحصل علي افضل النتائج جباره يساعد هذا الخليط علي تغذية الشعر وإمداد الشعر بالعناصر الغذائية الهامة.

يعاني الكثير من الناس من مشاكل عديده ومنها مشاكل الشعر ولكن هذا الخليط سوف يحل الكثير من مشاكل الشعر ” زيت الزيتون والموز ” يعمل هذا الخليط علي ترطيب الشعر وعلاج معظم المشاكل المتواجده به لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ه‍ ويحتوي علي مضادات الأكسدة وغيرها من الفوائد الصحية التي يحتاجها الشعر.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والموز

لكي تحصلي علي افضل النتائج للشعر قومي بتنفيذ هذه الخطوات وتجهيز هذه المكونات التالية:-

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

حبة واحدة من الموز بالحجم الكبير.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الوصفة